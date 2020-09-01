港股午後走勢平穩，午後一度升77點，高見25254點，之後升幅收窄，恒指收市升7點或0.03%，報25184點，成交金額1390億元，較上日減少23.5%；國指升21點或0.22%，報10013點。恒生科技指數收報7674點，升1.73%。

騰訊（0700）撐起大市，收升1.6%，收報539元，貢獻恒指47點；其次為友邦（1299）升0.75%，收報80.4元，推高大市21點。ATMX中以阿里巴巴（9988）表現最弱，收報282.8元，無升跌；美團（3690）收報264.6元，升3.52%；小米（1810）午後進一步向上，再創上市新高，見25.6元，收報25.6元，升8.94%。

香港電視（1137）午後再發力，升穿12元大關，創上市新高，高見12.12元，收報12.04元，升14.67%。日清食品（1475）同創上市新高，見9.13元，收報9元，升7.53%。

內房股普遍偏軟，中海外（0688）跌2.9%，收報21.8元，是跌幅最大的藍籌；碧桂園（2007）跌1.14%，收報9.5元；恒大（3333）收報17.58元，跌2.87%；龍光地產（3380）收報14.06元，跌2.63%；世茂房地產（0813）收報34.2元，跌2.01%。

內銀股午後無起色，報5.49元；交行（3328）跌0.99%，收報4.01元；中行（3988）跌0.79%，收報2.52元。

汽車股有支持，吉利（0175）升4.4%，收報17.1元，是升幅最大的藍籌。長城汽車（2333）創52周高，一度高見9.25元，收報9.16元，升8.92%；比亞迪股份（1211）收報87.65元，升13.83%；廣汽集團（2238）收報6.95元，升4.35%；北京汽車（1958）收報3.76元，升1.35%。

特斯拉(Tesla)一拆五後，股價升逾一成，相關概念股受捧。贛鋒鋰業（1772）收報42.45元，升8.15%；Tesla供應商福耀玻璃（3606），收報26.1元，升4.6%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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