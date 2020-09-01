安達保險今日推出新企業綜合保險，包括針對新冠肺炎帶來的新風險，例如提供自選法律責任保障，保護企業因處理個人資料而引起之法律責任。

該行指，因應社交距離限制，越來越多企業將業務轉移至網上平台，企業的資訊科技部門更必須將資源集中在保持網絡正常運作及經營，從而可能削弱其迅速檢測惡意活動的能力。

企業綜合保險其他保障範圍，包括損毀物件以新換舊保障、加倍賠償業務中斷後要恢復業務的額外支出、公司信用卡欺詐性使用、延伸保障至公司康樂活動導致身體受傷的公眾責任，以及將新增財物損失保障至包括每日現金保障、展覽財物和玻璃意外損毀。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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