於港交所2020生物科技峰會上，高瓴資本（Hillhouse Capital）創始人兼首席執行官張磊表示，「投資生科股是少數人的遊戲」是一種誤解，認為各個階段均可有投資人、甚至散戶參與，才能拓寬路徑。他又表示，在投資生科股上，自己信奉「長期主義」，以長線心態投資，並認為生科股帶來的價值遠大於資本本身。

張磊表示，舊有上市規則不適合創新公司，若投資人因此逼迫公司快速達到盈利，或變成「殺雞取卵」。他表示，港交所（0388）引入18A規則可令更多人參與生科股二級市場投資，避免成為「少數人的遊戲」，只有當各類投資輪均有人參與，才能令行業完成閉合循環。他笑指，曾聽說富途證券的散戶也踴躍認購生科股IPO，而且不少成為長期股東，認為現象良好。

張磊又指出，應對「價值投資」的定義有所改變。他認為，生科股IPO帶來的不僅是資本增量，同時是經濟上的外部效應（externality）。他解釋，生科股提升對公眾的科學教育、對生命科學的關注，其社會效應均存在巨大價值。他認為，價值投資應該超越「護城河」、壟斷、固定分派等概念，否則就「只有價值投資，社會沒有價值」。

被問及如何看待美、港、中三地交易所，張磊表示，相信是「正和遊戲」而非「零和遊戲」。他表示，港交所的位置可以直接將資本對接，美國已經接觸生科概念多年，而上交所、深交所對技術雖然非常理解，但有更多因素需要考慮。他表示，相信港交所未來的發展，也可以進一步促進國內交易所。

張磊續指，生科股的市場將會趨向專業化，可類比半導體市場。例如早年IBM可以自身完成晶片設計、製造等全面服務，但現時舊模式效率已不夠高。他表示，生科市場上有公司發現新藥、試驗，有公司做CRO（合同研發組織），已經形成專精的趨勢。