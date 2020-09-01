於港交所2020生物科技峰會上，港交所高層、基金及生科企業代表就資本市場如何參與生科產業的發展進行討論。奧博資本（OrbiMed）董事總經理王婷直言，希望港交所放寬公司類別，允許兩類未盈利公司採用18A在港上市，即基因治療及細胞治療企業，以及基因檢測及癌症篩查企業。

王婷表示，基因治療、細胞治療面對的問題在於獲得臨床批准較難，但此類療法的特點在於，在遞交臨床實驗申請（IND）前，往往已經進行了大量的非註冊臨床研究，有大量的證據證明其有效性。她表示，部分細胞治療的療法雖然仍未獲得臨床批准，但「在真實世界已經廣泛應用」。

王婷補充指，基因檢測的情況類似，雖然已經有廣泛應用，但在獲批文件上仍有一定難度，因而不能符合上市資格。她表示，有此類公司最後只能選擇赴美上市，感到非常可惜。

禮來亞洲基金（LAV）創始管理合伙人施毅則表示，於國內公司出海，以及部分海外上市回國的情況中，公司在改造紅籌等架構上均要耗費許多心力，亦涉及稅收問題。他表示，希望未來監管機構可研究公司架構上的法律條件，在此方面有所突破。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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