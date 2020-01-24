於港交所2020生物科技峰會上，港交所董事總經理兼市場主管姚嘉仁表示，未來將主要由衍生品及指數兩個方面，支持生科股在香港市場的發展。

他表示，恒生早前已經推出香港上市生物科技指數，部分生科股也有衍生產品可供交易，此外港交所5月與MSCI簽訂協議授權，可提供亞洲新興市場的期貨衍生品。他表示，相信在系列措施下，生科股將會受惠，吸引不同區域的投資者。

他補充指，現時已經有7家未盈利生科股，加上百濟神州、信達生物兩隻轉板股份，共計有9家公司被納入恒生綜指。他表示，有大量基金追蹤指數，相信可幫助生科股深化投資者基礎。

姚嘉仁表示，未來港交所希望可挖掘海外生科股，如以色列、歐洲及英國等先進國家的企業，若公司對內地市場有興趣、可形成生態圈，相信都會考慮進入相關資本市場。

部分生科股上市後亦面對股價波動，就此姚嘉仁建議，生科公司在做好自己專長的同時，亦要著重投資者關係的工作，向投資者講解清楚行業動態、疫情影響、公司發展等事宜。

他又建議，公司在上市前應考慮發行結構及投資者分配。他指出，一般公司上市均採用發行25%股份的發行規模，認為在此情況下，二級市場交易量未必足夠，應採用合理架構，充分挖掘市場價格發現功能。

姚嘉仁披露，至今根據18A規則上市的20家企業，股價由上市至今平均上升七成，今年內平均升44%。他表示，交投亦愈發活躍，18A企業的日均成交量由2018年的2.7億元，上升至去年的6.1億元，至今年14億元。

記者：馬迪帆

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