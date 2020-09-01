雲端視訊會議軟件商Zoom公布截至7月底第二季業績，在新冠肺炎疫情帶動在家工作及上課需求之下，第二季錄得純利1.857億美元（約14.48億港元），按年颷33倍，經調整後每股盈餘0.92美元，遠勝市場預期的0.45美元，去年同期為0.08美元。

期內收入按年增3.55倍至6.635億美元，遠比市場預期的約5億美元為佳。調整後毛利率為72.3%，較首季的69.4%提升，主要因擴大自家的數據中心設備容量。

Zoom指，收入增加與新客戶和擴展現有客戶有關，截至季末，擁有10萬名員工規模的Zoom客戶約有37.02萬戶，按年增加4.6倍；988個客戶在過去12個月貢獻了超過10萬美元的收入，戶數按年增1.1倍。Zoom首席財務官Kelly Steckelberg稱，新用戶訂閱貢獻81%的收入增長，且用戶流失的情況少過預期。

Zoom預計，第三財季經調整後每股盈利介乎0.73美元至0.74美元，收入介乎6.85億美元至6.9億美元，均高於市場預估的0.35美元及4.93億美元。同時大幅上調全年展望，經調整後每股盈利從1.21美元至1.29美元，調升至2.4美元至2.47美元；收入從17.8億美元至18億美元，調升至23.7億美元至23.9億美元，亦遠好過市場預測的1.3美元及18.1億美元。

績佳刺激Zoom盤後大升，在一般交易時段，Zoom周一股價升8.63%，收報325.1美元；盤後公布季績，股價更飆漲22.8%，報399.38美元。

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