港股半日走勢反覆，開市不久跌幅一度擴大至最多18點，失守25000點大關，低見24995點，及後內地公布經濟數據，表現好過預期，港股隨A股向上，恒指一度倒升64點，半日高位見25242點，惟升勢未能延續至收市，恒指半日跌5點或0.02%，報25171點，成交金額791億元；國指升40點或0.4%，報10031點。恒生科技指數收報7659點，升1.53%。

ATMX中，僅阿里（9988）低收。騰訊（0700）撐起大市，半日升2.17%，收報542元，貢獻恒指64點；小米（1810）半日創上市新高，見25.15元，收報24.9元，升5.96%；美團（3690）收報266.4元，升4.23%；阿里巴巴收報281.8元，跌0.35%。百勝中國（9987）擬於下周四（10日）上市，港交所（0388）升0.41%，收報392.8元。

美匯指數向下，人民幣匯價強勢，刺激航空股向上。國航（0753）收報5.41元，升1.31%；南航（1055）收報4.17元，升1.96%；東航（0670）收報3.22元，升0.63%；國泰（0293）偏軟，半日收報6.29元，跌0.16%。

藍籌中以申洲國際（2313）表現最好，半日升3.12%，收報128.9元；中海外（0688）跌2.45%，收報21.9元，跌幅最大的藍籌。

內銀股繼續疲弱，工行（1398）跌0.69%，收報4.31元；建行（0939）無升跌，收報5.49元；交行（3328）跌0.74%，收報4.02元；中行（3988）跌0.79%，收報2.52元。

早前放榜、經營HKTVmall的香港電視（1137）今早大漲，一度創上市新高，見11.8元，收報11.6元，升10.48%。另外，同樣已放榜的日清食品（1475），半日亦創上市新高，見9.13元，收報9.01元，升7.65%。

澳門今日公布博彩數字，濠賭股普遍向上。新濠國際發展（0200）收報17.22元，升0.58%；澳博控股（0880）收報10.68元，升0.19%；永利澳門（1128）收報14.7元，升0.82%；銀河娛樂（0027）收報61.9元，升1.39%；金沙中國（1928）收報34.5元，升0.88%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

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