於港交所2020生物科技峰會上，行政總裁李小加於開場演講表示，當年引入允許未盈利生科股上市的《上市規則》18A時，對傳統公司而言是難以接受，在處理風險上也並不簡單。他回憶指，當時曾對這條路感到擔憂，亦經歷了許多不眠之夜。他表示，與許多業內人士進行了討論，最終決定要確保首先引進市場中最領先的生科股來到香港。

李小加表示，樂見港交所至今都能維護其引入最好公司的原則，而相信市場亦會慢慢解決其他的問題。他表示，現時港交所是世界第二生科企業集資中心，未來有信心成為世界第一，因為「所有條件都顯示著香港將會變成第一」。

主席查史美倫表示，未來生科股將會成為港交所的重要引擎，亦希望可吸引東南亞及以色列企業。她表示，在支持生科產業上，港府亦前後提供約1000億元的資金，就打造基建、吸引人才等方面政策作出努力。

記者：馬迪帆

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