港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升四日，按日升7.61點子至0.44875厘，見近2個月高位。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.87點子至0.27429厘；1星期HIBOR升12.6點子至0.40446厘；2星期HIBOR升8.51點子至0.43351厘。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.32點子至0.51161厘；6個月期HIBOR升2.03點子至0.67685厘；12個月期HIBOR升0.43點子至0.87714厘。

港元現報7.7501元，升值1點子。

另外，美元1個月期LIBOR報0.15675%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.292%，連續8日擴闊，利差見近兩個月高。

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