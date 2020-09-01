青啤遭復星等折讓3.5%減持 股價曾挫6.7%
文章日期：2020年9月1日 10:55
彭博引述交易文件指，青島啤酒（0168）遭多名股東以每股68.10元出售3600萬股，配股價較上日收市折讓3.5%。
沽貨股東包括星產業控股有限公司、Fidelidade - Companhia de Seguros SA、鼎睿再保險有限公司、Star Insurance Co.和China Momentum Investment（BVI）Ltd。美銀是獨家簿記行。
青啤現報67.95元，跌3.9%，股價一度跌6.7%創7月24日以來最大跌幅。
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