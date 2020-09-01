彭博引述交易文件指，青島啤酒（0168）遭多名股東以每股68.10元出售3600萬股，配股價較上日收市折讓3.5%。

沽貨股東包括星產業控股有限公司、Fidelidade - Companhia de Seguros SA、鼎睿再保險有限公司、Star Insurance Co.和China Momentum Investment（BVI）Ltd。美銀是獨家簿記行。

青啤現報67.95元，跌3.9%，股價一度跌6.7%創7月24日以來最大跌幅。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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