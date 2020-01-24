Tesla馬斯克超越fb朱克伯格成全球第三大富豪 僅次於貝索斯及蓋茨
文章日期：2020年9月1日 10:50
電動車大廠特斯拉（Tesla）一拆五，股價一度大漲逾一成，高見500.1美元，收報498.3美元，揚12.8%。Tesla股價急升，其創辦人馬斯克（Elon Musk）身家亦水漲船高。
根據彭博億萬富翁指數顯示，馬斯克周一的身家達到1154億美元（約9001.2億港元），超越Facebook行政總裁朱克伯格（
馬斯克身家暴漲，主要原因是Tesla股價急升約5倍，令其今年資產淨值大增878億美元。另一原因是，馬斯克與董事會達成最高企業薪酬協議，倘薪酬方案中的所有目標達成，馬斯克將獲得超過500億美元獎勵。Tesla目前市值達4640億美元，已超過零售業巨頭沃爾瑪。
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