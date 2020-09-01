傳蘋果將歐菲光剔出供應鏈名單 歐菲光：正核實相關信息
文章日期：2020年9月1日 10:41
內媒報道，蘋果將歐菲光剔出供應鏈名單，iPad 觸控訂單全數回歸台廠，由業成 GIS 與宸鴻 TPK 供貨。歐菲光相關負責人表示，目前正在確認核實公司被蘋果剔除供應鏈名單相關信息。
歐菲光觸控產品收入佔比較少，今年上半年收入為26.77億元，而主營的光學光電產品收入為181.97億元。
歐菲光2017年以來一直是蘋果供應商，為iPad、iPhone，提供攝像頭模塊及觸控產品。早前曾被美國商務部列入黑名單，亦被指責強逼勞動，蘋果亦回應指「剝削勞工」為傳聞。
歐菲光A股股價跌停。
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