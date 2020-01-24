財新公布，8月份中國製造業採購經理指數(PMI)由上月的52.8升至53.1，好過預期的52.5，去年同期為50.4。顯示製造業景氣整體有實質改善，改善幅度亦是2011年1月後最高。

報告指，生產與新訂單的擴張率較7月更強勁，出口銷售在今年以來首次出現增長。需求轉強，帶動採購活動持續增長。生產與新訂單指數再次刷新2011年2月以來的新高。新出口訂單亦是今年首次高於50。

就業指數連續第8個月處於收縮區間，但亦是8個月以來最接近50的一次。報告指，部分企業對於增聘人手持謹慎態度，但亦有企業表示已增聘人手。

出口方面，出口價格指數上升，但幅度不大，受訪企業對海外需求的前景仍持謹慎態度。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，總體而言，疫情後的經濟復蘇仍在持續，供需均向好，海外需求亦增強，企業家信心維持高位，對於未來一年經濟前景較為樂觀。認為在國內外經濟仍存不確定因素下，相關政策不宜明顯收緊。

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