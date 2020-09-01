踏入9月首個交易日，港股今早低開。恒指低開91點或0.37%，報25085點，成交金額100億元；國指今早低開23點或0.24%，報9968點。恒生科技指數收報7556點，升0.17%。

匯控（0005）領跌，開市挫1.92%，報33.15元，拖低恒指40點。ATMX中僅阿里巴巴（9988）向下，報279元，跌1.34%；騰訊（0700）收報537.5元，升1.32%；美團（3690）收報256.2元，升0.23%；小米（1810）收報23.8元，升1.28%。昨日一度破頂的港交所（0388）今早除息，開報390.4元，跌0.2%。

澳門今日公布博彩數字，濠賭股個別發展。金沙中國（1928）升1.75%，報34.8元，是升幅最大的藍籌，銀河娛樂（0027）報60.8元，跌0.41%；新濠國際發展（0200）報17.4元，升1.64%；永利澳門（1128）報14.82元，升1.65%；美高梅中國（2282）報11.28元，無升跌；澳博控股（0880）報10.66元，無升跌。

內銀股未扭轉弱勢，工行（1398）跌0.69%，報4.31元；交行（3328）跌0.74%，報4.02元；中行（3988）跌0.79%，報2.52元；建行（0939）跌1.28%，報5.42元。

內房方面，恒大（3333）中期純利65.4億元人民幣，按年跌56%，今早開報17.86元，跌1.33%。華潤置地（1109）建議分拆旗下華潤萬象生活在聯交主板上市，今早平開，報35.85元。

國美零售（0493）中期虧損26.23億元人民幣，不派中期息，開報1.11元，無升跌。

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