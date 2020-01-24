美股普遍向下，港股ADR跌144點或0.58%，報25033點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.16%，折合報529.66元；匯控（0005）跌0.8%，折合報33.53元；建行（0939）跌1.04%，折合報5.43元。

美股三大指數期貨向上，升0.06%至0.19%。日股現跌0.19%，韓股現升0.56%，澳股現跌1.81%。

今日焦點股份可留意：

今日澳門將公布博彩數字，留意濠賭股。

業績期高峰期已過，今日無公司公布業績，明日則有數碼通（0315）。

合興（0047）上半年轉蝕6632萬，內地吉野家同店銷售跌35%。

中行（3988）下半年信用風險持續，會加大撥備。

恒大（3333）核心業務利潤跌37%，不派中期息，分拆金碧助降負債19個百分點，全年利潤可達600億元。

潤地（1109）已就分拆華潤萬象上市向聯交所交表。

新世界百貨中國（0825）發盈警，料全年轉蝕4.8億。

國美零售（0493）受疫情影響由盈轉虧20億。

長實（1113）獲李嘉誠基金會增持333.1萬股。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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