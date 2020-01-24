地緣政治風險升溫，中印軍隊再度在爭議邊境地區爆發衝突、國拘留一位國有電視台的澳大利亞籍主播、白宮顧問納瓦羅表示美國還將瞄準其它中國APP、美國和台灣將舉辦「經濟與商業對話」等；加上蘋果拆細，道指低開10點見全日高位，低位曾跌290點。納指則再創新高。

蘋果、Tesla拆細，Tesla升12.57%，道指新貴Salesforce跌0.4%、Honeywell跌0.9%、Amgen跌0.4%。

道瓊斯工業平均指數收市跌223點，或跌0.78%。標準普爾500指數收市跌7點，或跌0.22%。納斯達克綜合指數收市升79點，或升0.68%。

迪士尼跌2.68%，報131.87美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而蘋果升3.39%，報129.04元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報129.04元，升3.39%，谷歌母公司Alphabet收市報1629.53元，跌0.6%，亞馬遜收市報3450.96元，升1.45%，Facebook收市報293.2元，跌0.16%。

德國DAX指數收市跌0.67%，報12945.38點；法國CAC 40指數收市跌1.11%，報4947.22點；英國富時100指數收市跌0.61%，報5963.57點。