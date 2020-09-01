港股8月最後一個交易日表現波動，早市新舊經濟股齊齊發力，推動大市向好；不過午後形勢急劇轉差，新經濟回吐壓力尤其明顯。恒指昨高開後最多升425點、高見25,847點後爭持，午後沽壓湧現，以近全日低位收市，收報25,177點，跌245點或0.96%；國指跌1.88%。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌1.23%、0.59%，中小型股表現不太差。國指沽壓明顯，受到內銀股受壓所拖累。大市成交1818億元，高於60天平均近三成，成交活躍。

內銀股拖累 國指沽壓明顯

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，升逾3%佔上升股份近兩成半，跌逾3%佔逾兩成半；陽燭對陰燭為23比77，大市普遍下跌，大多低於開市價收市，沽盤積極。本報數據庫追蹤的30個行業，環保及新能源、農業及水務、內房及物管跌逾2%表現最差；航空及相關、教育、本地零售服務升約1%表現最佳。

大市先升後回，單計全日表現，難看到行業強弱。若以股份即市最大升幅計算，教育、汽車及相關、航空及相關的股份平均最多升約半成表現最強，教育、航空及相關保持升幅收市，相比汽車及相關輕微下跌。

此外，熱炒科網及內需行業回吐壓力大，如紡織及服飾、食物飲品、軟件服務、科技器材昨天平均最多升近4%，前三者倒跌收市，科技升0.5%。不過，個股並非通通受壓，如比亞迪電子（0285）、美高梅中國（2282）昨升逾半成近高位收市。

上周五提到新舊經濟股或再次輪動，可吼長城汽車（2333）；該股昨升逾一成，雖然高位回落，但高收8.2元之上，呈向上突破走勢，短線仍可取。車股以外，航運物流是另一舊經濟中偏好行業，物流地產平台ESR（1821）、中遠海控（1919）、海豐（1308）於8月先行破頂愈升愈有，嘉里物流（0636）上試年初高位，表現低迷的中國外運（0598）昨蠢蠢欲動，初現轉強迹象，可以留意。

中外運第2季業績改善

中外運第二季業績有改善，收入及淨利潤都企穩回升，拉動下半年純利跌幅收窄至兩成；集團轉型積極推動外運E拼、跨境電商物流、國際班列等重點業務逆勢增長，上半年完成收購歐洲KLG提供盈利貢獻，預料可持續發揮協同效應，完善集團業務網絡， 推動業績增長。股價方面，中外運昨曾升8%逼近5個月高位1.9元回順，短線或有調整；不過，短線上升動力增強，中線有轉強迹象，整固後有望向上挑戰2元關口或更高水平，可以小注吸納，並可以設低收1.75元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]