中銀香港：無裁員或凍薪計劃 料淨息差續受壓
文章日期：2020年8月31日 20:52
中銀香港（2388）今年上半年純利少賺11.9%，期內淨息差收窄，且撥備大增逾八成。中銀香港風險總監卓成文表示，全球疫情反覆，但由於客戶基礎較理想，及期內有充足的風險管理措施，銀行整體資產質素維持穩健，未來將持續深耕香港本地業務，支持工商企業和重大項目建設。他又強調，該行「不裁員、不凍薪」，至於未來是否增加人手，則要視乎業務發展需要。
他指出，該行期內已對受疫情影響的行業，進行充份的信貸審查，當中包括航空、貿易、旅遊、酒店、餐飲、零售服務行業，貸款總額約1600億元，佔整體貸款組合僅約一成，其中小企客戶的不良貸款率為0.52%，撥備覆蓋率達160%，因此他相信隨着疫情陸續受控，下半年有信心將不良貸款率維持在市場較優水平。
中銀香港財務總監隋洋表示，期內受到市場利率下跌影響，以致淨息差收窄15個基點，預期下半年淨息差持續受壓，但認為利率至第四季的下降空間有限。至於派息水平，她指出，由於全球經濟下半年將趨下滑，低息環境持續及疫情的風險，將對銀行構成甚大壓力，該行需保留足夠的資金應對經濟的不確定性，因此下半年的派息水平將會綜合銀行盈利、經濟環境及監管機構等因素而釐定。
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