中行：下半年信用風險持續 會加大撥備
文章日期：2020年8月31日 19:18
內銀第二季撥備急增，拖累盈利表現，市場關注內銀資產質素。中國銀行（3988）風險總監劉堅東表示，今年上半年受疫情和國際經濟情況影響，不良貸款率有所上升，對境內零售業務包括信用卡和個人貸款，以及境外業務的影響較大，不過整體不良貸款可控。劉堅東表示，上半年該行向7400間本金和3000間企業的利息提供延期，該行密切關注相關企業的風險狀況，跟進企業的償貸能力，已經反映了實際出現經營問題的企業風險。
劉堅東表示，下半年疫情持續，加上支持企業的政策措施逐步退出，下半年信用風險繼續暴露，批發、旅遊、交通，以及外旅、油企大宗商品等客戶風險較大，該行會前瞻性評估信用風險，增加不良資產處置，包括清收、核銷、債轉股等措施，同時加大撥備力度，提高應對風險能力。他預期資產質量可保持穩定，信用風險可控。
不良貸款增加，同時銀行肩負政府支持經濟的責任，大行核心一級資本充足率普遍下跌，市場關注今年度的派息情況。劉堅東未有正面回應，表示國內外形勢變化為中國銀行業帶來空前壓力和挑戰，該行會考慮股東回報訴求、業務發展需要、監管要求和同業派息等多方因素。
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