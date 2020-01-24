內地監管部門擬嚴控房企融資槓杆，並劃下「三道紅線」指標。一向是內房債王的中國恒大（3333）副主席夏海鈞指出，單是物管業務金碧的上市已可將淨負債率下降19個百分點，未來仍會將其他優質資產分拆上市，以釋放價值。同時集團有信心能完成6500億元的售樓目標，內部目標更達8500億元，會增加回籠以有效降負債，料下半年負債率會大幅下降。

集團又提到，今年初受疫情影響，公司擔心資本市場出現問題，率先發行了60億美元債，但3月後判斷疫情已基本可控，故又提出要降債目標，上半年減少了總債務400億元，全年預計可減1000億元。集團下半年會力爭下半年回款3800億元。同時會控制利息、財務成本等各項支出。

問到銷售目標完成進度時，集團指，首七個月累計合約銷售金額約達3991億元，上半年去化率大約是56%，下半年尚有9000萬平方米，按每平方米銷售均價約9000元計，只要37%去化率便能實現全年目標6500億元，若按上半年去化率56%計，更達到8000億元。

而上半年已售未結轉銷售額為5000億元，假設下半年竣工交樓3900億元，下半年可實現390億元利潤，連同上半年的208億元，全年可達600億元利潤。

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