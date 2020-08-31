新加坡證券交易所與廣發證券簽署諒解備忘錄，雙方著手供新加坡及中國兩地的資本市場作更大的互聯互通。新交所將聯同廣發證券，擴大在新加坡市場的接觸及服務，當中會擴大在新加坡上市的人民幣期貨等衍生工具之分銷，並為投資者進入新交所證券市場提供便利。廣發證券將提升投資者對新交所上市的房地產投資信托（REITs）和固定收益產品的認知度。

廣發則會尋求進一步增加在新交所的外匯期貨和大宗商品衍生品交易量，同時推動固定收益產品在新交所上市。廣發證券的子公司廣發證券（香港）經紀計劃申請成為新交所證券交易會員，為客戶提供新交所證券產品在線經紀服務。

新交所首席執行官羅文才表示，新交所與廣發證券的合作將為其客戶提供連接新交所提供的投資產品和機遇，促進兩國之間的資本流動。廣發證券董事長兼總經理孫樹明則稱，兩國金融聯繫增強，不僅能推動中國企業和投資者走出去，還會將人民幣資產介紹給全球投資者。

記者：陳偉燊

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

潤地已就分拆華潤萬象上市向聯交所交表

新世界百貨中國：盈警 料中期盈轉虧 蝕4.8億

國美受疫情影響由盈轉虧20億

農行：短期盈利增長面臨進一步壓力

金管局沽出11.63億港元

李嘉誠父子1.4億元增持長實0.09%股權

瑞銀前經理涉偽造書信及客戶簽名 遭禁止重投業界8個月