外賣平台戶戶送（Deliveroo）指出，截至今年8月底，加入旗下企業版平台的香港和新加坡公司數量，較今年2月、疫情初期時錄得4倍增長；同期的電子禮品卡銷量，在香港和新加坡分別錄得超過9倍及3倍增長，買家主要是保險和法律業的企業。香港多番實施在家工作措施，估計隨著工作方式的變化，在家工作時的餐飲需求將會持續存在。

該平台發現，擁有超過1000名僱員的大型企業傾向按部門購買電子禮品卡，而非一次性地為所有部門購買；而香港企業願意為員工購買電子禮品卡的數量是新加坡企業的5倍。

記者：蔡穎霖

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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