Deliveroo香港電子禮品卡銷量較疫情前增9倍
文章日期：2020年8月31日 18:44
外賣平台戶戶送（Deliveroo）指出，截至今年8月底，加入旗下企業版平台的香港和新加坡公司數量，較今年2月、疫情初期時錄得4倍增長；同期的電子禮品卡銷量，在香港和新加坡分別錄得超過9倍及3倍增長，買家主要是保險和法律業的企業。香港多番實施在家工作措施，估計隨著工作方式的變化，在家工作時的餐飲需求將會持續存在。
該平台發現，擁有超過1000名僱員的大型企業傾向按部門購買電子禮品卡，而非一次性地為所有部門購買；而香港企業願意為員工購買電子禮品卡的數量是新加坡企業的5倍。
記者：蔡穎霖
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