為協助實體經濟疫後復蘇，內銀按照中央要求，以包括延遲還本付息等措施減費讓利。工行（1398）行長谷澍今日於業績會表示，上半年工行加大向實體經濟讓利力度，新發放貸款平均利率較上年下降0.4個百分點至4.53%；新發放普惠貸款平均利率4.15%，亦較上年下降0.37個百分點，但上半年工行亦加大撥備力度以應對未來經營不確定，加上鞏固客戶及科技的優勢，相信即使減費讓利，工行仍能確保自身經營及可持續發展。

工行今日報4.34元，跌3.56%。副行長兼首席風險官廖林則指，雖然工行上半年各項資產質量指標有升有跌，但仍反映整體風險穩中可控情況沒有改變，亦反映管控措施效果良好。

廖林稱，延遲還本付息有助紓緩企業資金困難，同時延緩銀行風險暴露時間，雖然會提升銀行下半年管控壓力，但工行有信心確保相關資產質量可控及穩定，對已實現延遲還本付息的貸款，亦進行前瞻及針對性風險管控，避免風險集中暴露；並將全行資產質量穩定於合理區間，確保不發生重大波動。

廖林又認為，新冠肺炎疫情為內銀提供管控信貸風險的機會，工行在這方面的進展及效果良好，資產質量穩中可控，沒有發生重大變化。該行並按監管要求處理非標資產，截至6月底，非標餘額約5000億元人民幣，較高位減少46%。

記者：陳子凌