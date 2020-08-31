正利「造市」案兩被告潛逃海外 法院發拘捕令
文章日期：2020年8月31日 18:04
證監會今日公布，東區裁判法院應其提出的申請，已於上周五（28日）對涉及正利（8318）案的兩人何銘軒及孫文發出逮捕手令。兩人早前未有就串謀虛假交易的控罪出庭應訊。證監會指控5人於2016年參與細價股正利「造市」，干犯刑事罪行。
根據早前公告，其他3名被告薛伊琪、林穎琪、譚焯衡已於本月13日到東區裁判法院應訊，案件押後至9月24日，等候於原訟法庭再審。三人獲批保釋。
證監會今日指出，何、孫兩人均為有關股價操縱團伙的主要成員。而於證監會展開調查後，兩人分別自2017年及2019年已未有返港。兩人資料已公布於證監會網站，該會亦歡迎公眾人士提供線索。
根據證監會網站，孫文，英文名Simon，國籍中國，現年48歲，曾於關鍵時間擔任國新資產管理、國新證券的股東或董事。孫文曾是國際獅子總會中國港澳三O三區及荃灣獅子會的成員，及深圳恆利基金管理的合伙人。孫自2019年7月起已離開香港。
何銘軒，英文名Nelson，原名何迅，國籍中國及澳洲華人，現年51歲。證監會未有公布其過去職務。何自2017年3月起已離開香港。
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