潤地已就分拆華潤萬象上市向聯交所交表
文章日期：2020年8月31日 18:01
華潤置地（1109）公布，已於今日向聯交所提交分拆經營住宅物業管理及商業運營及物業管理服務的附屬公司華潤萬象生活到主板上市的申請，是次分拆將向合資格股東提供分拆股份的保證配額，但是細節未定。
潤地表示，分拆華潤萬象上市同時，亦會通過全球發售方式進行招股。其預期完成分拆後，華潤萬象仍然為該集團的附屬公司。其認為，分拆華潤萬象上市，可讓公司及其股東有機會，透過一個獨立的分拆公司業務平台實現投資價值，並釐清潤地及華潤萬象的業務重點，分離華潤萬象的營運及管理，直接讓華潤萬象的高級管理層團隊接受投資者監督，及讓華潤萬象直接進入債務及股本市場融資。
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