國美零售（0493）的電器零售業務首季度受到新冠肺炎疫情嚴重影響，雖然在第二季度借助線上直播等方式而推動回升，但是整體收入按年跌44.44%至190.75億元（人民幣、下同），加上毛利減少，因此稅後轉盈為虧，虧損達20.05億元。為滿足集團的現金需求，期內不派中期息。

國美指，現時董事會預計派息率將維持在有關財政年度可分派利潤的約40%，但會考慮各項因素，包括經營資金需求、經營環境、可以取得的投資和收購機會等而全權酌情釐定。期內的資本開支只有3.87億元，按年減少48.05%，主要用於建設物流中心及對信息化系統的升級。

該集團下半年將加速線下門店在縣域城市的佈局，同時通過與拼多多的多維度深化合作，快速打入低線城市消費者的生活圈。期內該集團的流動負債淨值情況有所改善，由去年同期的130.69億元，縮減至119.37億元。負債比率則由2019年底的37.36%，提高至40.63%。

記者：陳偉燊

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