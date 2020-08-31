證監會公布，禁止瑞銀（UBS）香港分行前客戶顧問羅美子重投業界，為期8個月，由8月29日起，至明年4月28日止。證監會指出，調查發現，羅處理負責信託的一項客戶請求時，曾擅自製作客戶授權信，誤導受託人。

根據紀律行動聲明，羅曾負責管理一個信託帳戶，於2017年7月，羅的助理發送電郵予受託人，要求受託人將帳戶內240萬美元兌換成歐元，並買入某隻基金，並附上客戶授權信。

但羅隨後又發出電郵，要求將兌換額提升至243.6萬美元，稱是為支付佣金，且帳戶擁有人已經同意，並附上具有客戶簽名的第二封信。信託公司職員感覺事件欠妥，上報上司，最終瑞銀內部亦對此進行調查。

於內部調查中，羅承認第二封信屬偽造，而簽署頁則是掃描了第一封信的簽名，再附於信內。

證監會指出，考慮到受託人的決定並未受羅的行動所影響，無證據顯示羅因其行為而得益，亦無證據顯示客戶因其行為而蒙受損失，以及其他因素，相信8個月的禁止期為適當的處分。

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