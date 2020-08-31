澳門政府與騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及澳門航空，宣布合作於9月1日起推動「擴客源．興經濟．保就業」計劃，旅客來澳前可通過關注澳門特區旅遊局的微信公眾號和飛豬小程序，分別參與酒店和機票優惠的抽獎活動。整個計劃包括交通、住宿及消費優惠，預算約4億澳門元，將會分階段實施。

獲獎的旅客在預訂澳門酒店時，可獲房價優惠，上限為500元人民幣。下一階段獲獎的旅客在預訂澳門航空機票，可獲贈同行人員的機票優惠。旅客抵澳後，通過微信支付的境外遊禮包小程式，領取線上消費優惠回贈。有關回贈需要透過再消費才能核銷，藉以產生旅客的二次消費，拉動經濟的槓桿效應。

澳門政府表示，現時推出「擴客源．興經濟．保就業」計劃，旨在吸引旅客來澳旅遊，刺激旅遊消費，延長留澳時間及拉長消費鏈，這對各行各業皆有裨益，讓更多商號在消費市場受惠，從而帶動經濟復甦，穩定居民就業。政府會進行監管及適時檢討成效，善用公共資源及力求發揮最大作用。

記者：陳偉燊

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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