內房龍頭中國恒大（3333）中期少賺56.2%至65.4億元人民幣（下同），核心業務利潤為192.5億元，核心業務利潤率為7.2%，2019年中期核心業務利潤為303.5億元，核心業務利潤率為13.4%，分別跌36.6%及6.2個百分點。中期每股盈利為0.495元，不派中期息。

上半年營業額為2,666.3億元，按年升17.5%。毛利率按年跌9個百分點至25%。上半年合約銷售額為3,488.4億元，按年升23.8%。

近年不時提出降負債的恒大，在2017年開出要「三低一高」的目標，當中一低是要降低淨負債水平，並明確指出2018年中期要降至140%，2019年中降至100%，2020年中降至70%的正常企業水平。但截至中期集團的負債率仍近200%。

集團指，上半年抓住疫情期間的機遇，共計購得住宅土地儲備111幅，並就現有19個項目進一步購買周邊土地，新購住宅土地儲備建築面積5,459萬平方米，平均成本2,455元每平方米。新項目主要分布於北京、廣州、深圳、成都、重慶、海口、昆明、蘭州、貴陽、哈爾濱、煙台、無錫、溫州等一二綫及三綫城市。

截至6月30日，集團住宅土地儲備項目817個，總規劃建築面積2.4億平方米，土地儲備原值為5,094億元。其中一綫城市土地儲備原值達492億元，佔比10%，二綫城市土地儲備原值達2,871億元，佔比56%，三綫城市土儲原值1,731億元，佔比34%。

另外集團擁有舊改項目104個，其中深圳55個，大灣區12個等。

記者：方楚茵

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