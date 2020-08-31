澳門英文媒體引述澳門博彩中介人協會理事林繼光指出，雖然粵澳重新通關，但是可見將來，不見得博彩牌照在2022年6月到期時，博彩收入能夠恢復至往時水平，因此他呼籲政府將賭牌到期日延長至適當時候。

不過較早前澳門特首賀一誠在宣布施政報告時指出，6家賭牌不會在2022年到期時自動獲得續期，並謂要就相關法律進行檢討及進行諮詢。較早前摩根大通的報告已表示，對賭牌重新競投延期一年，不感到意外。澳門立法會議員梁孫旭則提議，政府進行重新競投賭牌時，宜規定博彩公司須保證有充足的現金儲備，及提議政府利用所徵收的博彩稅成立保障基金，保證博彩公司營運，及制訂社會責任指標供賭牌重新競投時作為參考。

記者：陳偉燊

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

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