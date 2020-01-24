金管局公布，截至2020年7月31日，外匯基金總資產達41561億港元，較2020年6月底減少391億港元，其中港元資產減少700億港元，外幣資產則增加309億港元。

港元資產減少，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券減少，但有關減幅因香港股票按市價重估而被部分抵銷。外幣資產增加，主要是因為來自外幣投資的收益，但有關增幅因已購入但未結算的證券減少而被部分抵銷。

貨幣發行局帳目顯示，2020年7月底的貨幣基礎為18,014億港元，較2020年6月底增加525億港元，增幅為3.0%。貨幣基礎增加，主要是由於在貨幣發行局制度下出售港元。

2020年7月底的支持資產總額增加540億港元至20,071億港元，增幅為2.8%。支持資產增加，主要是由於在貨幣發行局制度下購買美元。支持比率由2020年6月底的111.68%，下降至2020年7月底的111.42%。

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