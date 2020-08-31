金管局公布，7月份認可機構的存款總額上升2.7%，其中港元存款及外幣存款分別升4.2%及1.1%。香港人民幣存款上升2.9%，於7月底為6583億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣滙款於7月份為5885億元人民幣，較6月增加457億元。

7月份貸款與墊款總額升1.7%，其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)較上月上升2.4%，在香港境外使用的貸款則微升0.1%。由於港元存款升幅較港元貸款大，港元貸存比率由6月底的86.4%，下降至7月底的85%。

金管局解釋，7月份存款及貸款的上升，主要由於新股認購活動所致。若撇除新股認購貸款及所產生的存款，存款總額及港元存款分別上升1.5%及1.8%，貸款與墊款總額則微升0.1%。

另外，7月份港元貨幣供應量M2及M3按月同告上升4.1%，按年則分別上升5.8%及5.7%。

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