澳門多個媒體引述澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪指，粵澳通關措施逐步放寬，暫未見酒店入住率有上升，料旅遊博彩業恢復需要時間，並估計「十·一」黃金周對當地旅遊博彩業的幫助未必很大，但是屆時會有少許生機。

她又說，各界已經同心協力推優惠引客，加上政府推出的本地遊和即將推出的橫琴遊計劃，讓本地居民看到澳門自回歸以來的變化，料對澳門經濟起到支持正面作用。較早前颱風「海高斯」沒有影響上葡京項目，僅損毀部分樹木，上葡京更準備就緒只待政府驗收。她強調，未聽關有延遲2022年賭牌到期重新競投的說法，但是認為社會有不同意見屬正常，澳博則會會積極配合政府在賭牌方面的計劃，並強調澳博紮根服務澳門，對澳門社會繁榮穩定作貢獻，有信心可投得賭牌。

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