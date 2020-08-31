金管局公布，7月份新申請貸款個案較6月份按月減少4.2%，至13,246宗。

7月份新批出的按揭貸款額較6月份減少9.8%，至430億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少2%，至82億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少12.3%，至297億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少6.3%，至50億港元。

7月份新取用按揭貸款額較6月份增加7.3%，至314億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的92.2%下降至7月份的91.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的4.7%上升至7月份的5.1%。

7月底未償還按揭貸款總額按月增加0.9 %，至15,280億港元。

按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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