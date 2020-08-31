國泰航空（0293）旗下國泰航空飲食服務（香港）較早前推出whatsapp落單訂外賣供機場島之後，再有新猷，將於明日開始，逢周一至五除公眾假期外，兼供應晚市，並且將服務範圍，擴大至東涌多個屋苑，實行多路「搵食」。

圖泰航空飲食服務今次推出的計劃，可讓用家在平日訂晚餐外賣，供應時間由晚上6時半至7時半，落單時間則由下午2時至5時；午餐外賣供應時間維持在中午12時至下午1時，落單時間則由早上9時至10時。今次外賣的服務範圍，除了覆蓋機場島上的機構，並包括至海天碼頭及香港空運貨站。同時亦將服務範圍，覆蓋東涌的公屋及私人屋苑，包括逸東邨、映灣園2期、藍天海岸及昇薈。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

建行料不良撥備明年上半年可能較快增加

保監局：上半年內地訪客新造保單保費按季縮84%

TikTok否認收到Centricus及Triller的收購提議

深圳創板股董事長怒斥平安資管居高臨下 基金經理：該問的還要問

疫情影響天瑞首季銷售 上半年盈利跌19%至7.19億

美股新高SoFi送股冀招徠新客

疑泄《蘋果日報》員工資料 中旅社：一直保密客戶資料

【有片：埋身擊】物管股有望擺脫弱勢 或見底回升

百勝中國計劃周二招股 入場費23636元

華夏推恒生科指ETF 入場費約2000元