中印衝突升級，市場憂地緣政治局勢緊張，港股午後回吐，並以全日最低位收市，收市跌245點或0.96%，報25177點，成交金額1817億元，較上日增加9.97%；國指跌191點或1.88%，報9991點。恒生科技指數收報7543點，跌0.49%。

總結本月，恒指累漲581點或升2.36%，連升3個月。當中以申洲國際（2313）表現最好，全月升35%，今日跌1.57%，收報125元；舜宇（2382）及瑞聲（2018）表現最曳，同跌逾兩成。

騰訊（0700）今日領跌大市，挫1.85%，收報530.5元，拖低恒指55點。下周正式染藍的阿里巴巴（9988）及小米（1810）逆市向好，兩股一度破頂，前者收報282.8元，升2.09%；後者收報23.5元，升4.44%。至於染藍夢碎的美團（3690）則隨市向下，收報255.6元，跌3.62%。百勝中國快將在港第二上市，港交所（0388）逆市升2.79%，收報391.2元。

內銀股捱沽，工行（1398）跌3.56%，收報4.34元；建行（0939）跌2.83%，收報5.49元；交行（3328）跌3.11%，收報4.05元；中行（3988）跌0.78%，收報2.54元；農業銀行（1288）收報2.59元，跌3.36%；郵儲銀行（1658）創上市新低，見3.67元，收報3.67元，跌8.48%。

中資電訊股亦無運行，聯通（0762）)跌4.02%，收報5.49元，是跌幅最大的藍籌。有「最強蘋果分析師」之稱的郭明錤發表報告指，華為最壞情況是退出手機市場，手機設備股沽壓沉重，舜宇跌2.71%，收報114.9元；瑞聲跌0.1%，收報48.9元。

擁有合味道、出前一丁等品牌的日清食品（1475）於中午收市後放榜，中期多賺34.3%至1.784億元，績後收報8.37元，升1.21%。

同於今日中午公布業績的融信（3301），中期少賺54.09%，圾報6.3元，跌6.8%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

建行料不良撥備明年上半年可能較快增加

保監局：上半年內地訪客新造保單保費按季縮84%

TikTok否認收到Centricus及Triller的收購提議

深圳創板股董事長怒斥平安資管居高臨下 基金經理：該問的還要問

疫情影響天瑞首季銷售 上半年盈利跌19%至7.19億

美股新高SoFi送股冀招徠新客