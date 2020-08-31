人民幣近期持續轉強。東亞聯豐定息投資部首席投資總監曾倩雯也坦言，近期都有加倉人民幣，指今年美元走弱後大部分貨幣都有升值，唯獨是人民幣升勢較慢，或受中美摩擦影響，相信後市仍有上升空間。而且，中美首階段貿易協議有進展，中方願加大採購美國農產品等，反映雙方「有得傾」，雙方摩擦也只集中在個別公司而非大範圍，也顯示美方都期望收窄摩擦對自身影響。事實上，她最近也發現流入內地在岸債券市場的資金持續增加。

她較看好中國及印尼國企投資級別債，以及內房高息債。她指內房合同銷售由今年至7月升幅更勝往年，皆因受政策支持，例如開放地方債券市場予內房融資，容許以低息發債。還有內房分拆物管等業務上市，都有助現金流。以往內房債經歷多個危機後都有回升，只要違約率未見向上則仍有支持。隨市場上欠穩定債券選擇，內房都會續吸引資金流入。

美國大選方面，曾倩雯相信不論民主或共和黨候選人勝出，都不會影響聯儲局政策，維持低息環境，皆因經濟復蘇需時，離通脹目標尚有一段距離。短期內市場避險需求上升，更可能利好債息向上，否則兩名候選人同樣盼望改善經濟，只是方法有別，對債市影響分別不大。

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