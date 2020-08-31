建行（0939）管理層表示，雖然受疫情影響，上半年撥備增加，但預計下半年的不良資產處置不會像上半年那麼激烈，因為隨著經濟復蘇，不良貸款增量壓力會減少，因此最多是有序緩慢增加。

不過，考慮到一些抗疫措施到期，明年上半年不良貸款有可能會出現波動，壞帳有機會上升，但相信規模都是可應付之內。

建行強調，雖然應對疫情、讓利實體經濟令銀行資本壓力增加，但建行對資本充足要求不會放鬆，只會加強。另外建行會繼續透過二級市場增加資本，例如明年6月底前將發行660億元人民幣的資本工具。

對於利潤表現，建行指讓利措施對短期利潤有影響難免，但長遠而言對經濟恢復帶來正面幫助的話，對金融業往後發展是好事。至於市場憂會否減派息，該行稱目前未有調整派息計劃。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

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