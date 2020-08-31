建行料不良撥備明年上半年可能較快增加
文章日期：2020年8月31日 16:12
建行（0939）管理層表示，雖然受疫情影響，上半年撥備增加，但預計下半年的不良資產處置不會像上半年那麼激烈，因為隨著經濟復蘇，不良貸款增量壓力會減少，因此最多是有序緩慢增加。
不過，考慮到一些抗疫措施到期，明年上半年不良貸款有可能會出現波動，壞帳有機會上升，但相信規模都是可應付之內。
建行強調，雖然應對疫情、讓利實體經濟令銀行資本壓力增加，但建行對資本充足要求不會放鬆，只會加強。另外建行會繼續透過二級市場增加資本，例如明年6月底前將發行660億元人民幣的資本工具。
對於利潤表現，建行指讓利措施對短期利潤有影響難免，但長遠而言對經濟恢復帶來正面幫助的話，對金融業往後發展是好事。至於市場憂會否減派息，該行稱目前未有調整派息計劃。
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