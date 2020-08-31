保監局公布，上半年由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的新造保單保費從第一季的54億收縮84.5%至第二季的8.39億，上半年整體下跌76.3%至62億，佔個人業務總額9.6%。而整體香港上半年毛保費總額達到3137億，按年增長6%。

上半年，有效長期業務的保費收入總額為2803億（上升5.6%）：主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2379億（上升2.5%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為127億（下跌8%）；以及退休計劃業務，其供款為261億（上升58.7%）。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為655億（下跌34.4%）：主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為607億（下跌35.3%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為46億（下跌21.4%）。保險公司於2020年上半年共發出約46,000份合資格延期年金保單，帶來32億新造保單保費，佔個人業務總額4.9%。

一般保險業務的毛保費為335億（上升9.7%），淨保費為228億（上升8.8%）。直接業務方面，毛保費及淨保費分別為246億（上升5.3%）及170億（上升4.1%）。意外及健康業務下調1.3%，當中非醫療業務因外遊減少而急挫33.1%，醫療業務增長亦放緩至4.7%。

受到按揭保險計劃物業樓價上限提高衍生需求帶動，金錢損失業務的毛保費大幅上升72.9%。一般法律責任業務繼續受惠於僱員補償業務的薪金總額聲明統一作業模式而擴張7.3%。汽車業務毛保費輕微上升4.3%。

直接業務的承保利潤為7.56億（上升35.5%），其中意外及健康業務和僱員補償業務的表現有所改善。疫情期間經濟活動轉弱，令錄得申索相應下降，意外及健康業務的承保利潤上升至4.91億，僱員補償業務則由虧損6600萬轉為1.52億的盈利。

分入再保險業務方面，受到財產損壞業務推動，毛保費和淨保費分別為89億（上升23.8%）及58億（上升25.4%）。承保表現與去年同期相若，錄得1.32億的虧損。

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講者：

曾淵滄教授

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