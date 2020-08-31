內房新力控股（2103）上半年合約銷售額435.4億元人民幣（下同），但權益僅佔48.4%左右，集團行政總裁陳凱及管理層指出，往後權益比會往上漲，主要因以往行業比較歡迎合作發展的模式，但近年利潤率已不太好，故未來對於合作會較審慎，截至八月底的土儲平均權益已升至7成。

集團指出，以往合作發展是比較受歡迎的發展方式，但現在更傾向於找一些價值觀一致，或與對方較熟悉，能「一通電話能溝通」的合作方或比較規範的大企業，又或其中一方是純財務投資，由另一方操盤等的合作方，這樣發展的項目會有較高效益。

至於買地方面，集團指出，一直預算以全年回款的40至50%去買地，上半年已獲取22幅地皮，權益地價為92.95億元但截至8月底已增至30塊，並會在下半年繼續拿地，大灣區亦在下半年發力，新土儲亦會反映出來。

談到有閞內地收緊內房的融資槓杆並設「三道紅線」，管理層指出，中期集團負債率進一步降0.8個百分點至66.2%，現金短債比亦達1.4倍，集團未來會加強回款及經營能力。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

TikTok否認收到Centricus及Triller的收購提議

深圳創板股董事長怒斥平安資管居高臨下 基金經理：該問的還要問

疫情影響天瑞首季銷售 上半年盈利跌19%至7.19億

美股新高SoFi送股冀招徠新客

疑泄《蘋果日報》員工資料 中旅社：一直保密客戶資料

【有片：埋身擊】物管股有望擺脫弱勢 或見底回升

百勝中國計劃周二招股 入場費23636元

華夏推恒生科指ETF 入場費約2000元

香港寬頻：保就業補貼全數給3500名員工

長汽維持全年銷售目標106萬輛

【選股王】航運物流股強勢 中外運次季業績改善有望向上突破