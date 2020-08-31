《彭博》早前報道，英國資產管理公司Centricus，與美國影音社交媒體Triller合作，以200億美元（約1550億港元），向字節跳動收購 TikTok美國、澳洲、新西蘭和印度業務。字節跳動和TikTok否認已收到該提議。

TikTok發言人稱，Centricus和Triller尚未就收購提議接觸TikTok，雙方並沒有任何會談，TikTok亦不清楚他們的意向。Triller執行長Bobby Sarnevesht解釋，Triller和Centricus是直接與字節跳動CEO張一鳴聯絡，沒有與TikTok展開談判。

《路透》引述知情人士報道，倘Centricus及Triller成功與TikTok達成交易，資金將由Centricus支付，而Triller管理層則負責運營TikTok。惟根據Centricus的網站，該公司的資產僅有270億美元，未知其能否成功籌集到所需資金，Centricus對此未有置評。

Bobby Sarnevesht引述了解白宮情況的消息人士指，美國政府將支持Centricus及Triller收購TikTok，白宮暫未置評。

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