平保（2318）旗下平安資產管理貴為多家企業「金主」，近日卻在深交所上市企業樂歌（Loctek）前「食檸檬」。內媒新浪報道，樂歌董事長項樂宏上周六（29日）與平安資管的基金經理進行線上會談，雙方不歡而散。項樂宏事後發布朋友圈，指「樂歌不歡迎平安資管的基金經理來公司投資」，並斥基金經理是「功課不做」，「老三老四」（自以為是）。

根據報道，項樂宏事後亦發布一封公開信，指感覺到「大多數基金都想賺快錢，幾乎沒有基金願意到工廠去看流水線，看公益」，並質問為何要在公司股價大漲後才蜂擁而至。

項續稱，平安資管的基金經理當日臨時通知會面，但態度「頤指氣使、居高臨下」。他斥責，「你（基金經理）對樂歌的基本成長歷史一無所知，沒有來過樂歌一次調研」、「對我花了一個小時給你們講解企業運營的邏輯沒有感恩，卻教育我平安資管是如何開展投資」。

報道指出，針對指控，平安資管股票投資經理張良於朋友圈發出回應。張良反擊稱，曾對樂歌進行一次現場調研，在周六的會面中只問了兩個問題：為何前兩年公司營收增速不快、甚至下降；今年業績增長受惠於疫情，若日後增長減緩，是否能通過提升市占率來保持增長。

張良反駁指，董事長當時「摔門而出」，是多年調研第一次見，但「下次該問的還要問」。

報道指出，樂歌主打於歐美市場銷售人體工學桌、椅等辦公產品，受惠疫情帶來的「在家工作」潮流，上半年純利增1.9倍，股價更於4個月內累升332%。截止今日3時15分，樂歌暫跌0.98%，報89.65元人民幣。

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