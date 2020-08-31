天瑞水泥（1252）公布6月底止中期業績，期內因為首季度水泥市場受到新冠肺炎影響，致需求停滯及價格滑落，因此該集團上半年的股東應佔溢利按年下跌18.9%至7.19億元（人民幣、下同），不派中期息。

期內天瑞銷售水泥產品1580萬噸，按年增加約120萬噸，增幅約8.2%。平均價格卻只有約為每噸299元，每噸按年下降52元，降幅為14.8%。骨料銷量約740萬噸，按年增加約550萬噸，增幅291.3%，平均價格約每噸46.3元，每噸按年下降3.6元，降幅為7.3%。期內對外銷售約70萬噸熟料，按年減少約30萬噸。期內生產的熟料，主要用於滿足集團內部水泥生產所需。

天瑞上半年的資本開支約為3.33億元，按年增加67.08%，主要用於興建水泥及骨料業務生產設施和購買機器、辦公設備、投資在建工程及採礦權有關。其以經營所得現金以及銀行及其他借款，撥付資本開支所需。

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