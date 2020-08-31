就《蘋果日報》本月初報道，就該公司員工被「起底」，其中有員工懷疑個人資料從中旅社流出，香港中旅（0308）副總經理陶曉斌回應：「公司確實是提供申請回鄉證服務，公司也好、員工也好，都有嚴格流程，不是說誰都可以拿到資料，一直保密客戶資料，這一點請你放心，始終是堅守着一些規則在做」。

早前有網站上載逾170名《蘋果》員工及前員工的個人資料，包括中英文姓名、出生日期、聯絡電話及相片，其中近百人資料，由今年6月下旬至近日被分批上載。據報道，有被「起底」的蘋果記者稱，2008年因申請採訪北京奧運曾匆忙續領回鄉證，其資料及照片只用過一次，但出現在起底網站上，深信資料源自證件機會甚大。

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曾淵滄教授

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