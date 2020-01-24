百勝中國計劃周二招股 入場費23636元
文章日期：2020年8月31日 13:49
中美局勢緊張，再有中概股落實來港第二上市。市場消息指，內地餐飲龍頭百勝中國（9987）IPO周二起招股，並於9月4日定價，9月10日正式在港上市。
消息指，百勝中國IPO計劃發行4191.07萬普通股，其中4%公開發售，每股最高招股價468元，集資最多196億元，一手50股，入場費約23635.8元。
百勝中國在中國經營肯德基、必勝客、小肥羊和塔可貝爾（Taco Bell）等品牌。據了解，集團第二季收入按年下跌11%至19億美元，純利亦跌26%至1.32億美元，因應疫情首季約有35%分店需要暫時停業，至第二季已近乎全部重新營業。
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講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
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報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
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