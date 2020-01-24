中美局勢緊張，再有中概股落實來港第二上市。市場消息指，內地餐飲龍頭百勝中國（9987）IPO周二起招股，並於9月4日定價，9月10日正式在港上市。

消息指，百勝中國IPO計劃發行4191.07萬普通股，其中4%公開發售，每股最高招股價468元，集資最多196億元，一手50股，入場費約23635.8元。

百勝中國在中國經營肯德基、必勝客、小肥羊和塔可貝爾（Taco Bell）等品牌。據了解，集團第二季收入按年下跌11%至19億美元，純利亦跌26%至1.32億美元，因應疫情首季約有35%分店需要暫時停業，至第二季已近乎全部重新營業。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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