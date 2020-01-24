長汽維持全年銷售目標106萬輛
文章日期：2020年8月31日 13:07
長汽（2333）今年汽車銷售目標106萬輛，公司投資者關係經理李紅強今日表示，無打算調整今年銷售目標。他指，上半年雖因疫情導致令汽車銷量有所下降，但隨著新車型及新平台推出，相信可以促進銷量進一步提升。
李紅強稱，下半年推出6款新車型，部份還將搭配今年新推出的平台，而明年會有更多車款搭配新平台，相信有助提升售價，亦有助提升競爭力。他相信，中國汽車市場於未來5個月會出現銷售持續上升的過程，因疫情放緩有助消費恢復，股市向好也會刺激市民買車意欲。
董事會秘書徐輝則指，疫情影響環球經濟、全球政局與各國關係亦有變化，不過公司海外收入佔比少於5%，地緣政治目前沒有對公司海外業務帶來明顯或實際性變化。
另外，野村發表報告認為，長汽上半年業績顯示，其核心業務SUV銷量仍然疲弱，次季僅按年增長3%，表現落後於同業，擔心消費者可能已轉向較便宜的產品，預期長汽面臨結構性挑戰，未來或要更依賴皮卡車及汽車零部件和汽車融資等輔助業務，以減輕盈利壓力。
野村維持長汽「減持」評級，但將今年每股盈利預測上調22%，以主要反映平均售價上漲2%及毛利率升0.5個百分點，目標價亦由3.23元升至5.39元。
擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar
相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？
講者：
曾淵滄教授
日期：2020年9月4日(星期五)
時間：下午8:00至9:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm
其他報道