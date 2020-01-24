華夏推恒生科指ETF 入場費約2000元
文章日期：2020年8月31日 13:14
本港再有一隻新恒生科技指數ETF推出。華夏基金（香港）推出華夏恒生科技指數ETF（3088），將於本周四上市。該ETF每手交易單位200個，定價10元，入場費約2000元，管理費0.4%為暫時市面上最低。全年經常性開支比率0.6%，預計年度跟蹤偏離度-0.62%。
上周南方東英恒生科技指數ETF（3033）上市首日出現混亂，懷疑因開錯價，致價格高開曾見20元後，短時間內急跌六成。南方東英方面解釋，是由於競價時段內有投資者開出20元溢價，導致價格遠超於資產淨值（NAV）。
事件也提醒投資者買科指ETF前，需留意其價格會否再出現大幅偏離資產淨值情况。一般ETF都能使市價緊貼資產淨值，即使出現個別供求狀況，市價也只會在短時間內稍為偏離資產淨值。
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