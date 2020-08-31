港股今早再漲，恒指高開310點反覆向上，最多升425點，高見25847點回順，半日收報25767點，升345點或1.36%。大市半日成交802億元。

科技股繼續搶升，恒指科技指數升逾2%。小米（1810）升7%，騰訊（0700）升2%，阿里巴巴（9988）升4%。5G概念的中國鐵塔（0788）中興通訊（0763） 升3%、4%。市况向好，港交所（0388）升4%創新高。汽車、石油、航空及相關等做好，吉利（0175）升9%，中國海洋石油（0883）升4%，南方航空（1055）升6%。

汽車股表現強勁，上周不妨博舊經濟股接力，長城汽車（2333）今早升逾一成，但相信9元關口位開始會見到較大阻力。若未有入可以待回吐8.5元以下吸納穩陣。航運物流是另一強勢行業，中外運（0598）股價相對落，而公司第二季業績有改善，拉動下半年純利跌幅收窄至兩成。走勢上，該股升7%逼近5個月高位1.9元，或會遇到阻力有回吐，但隨着上升動力增，有望向上突破挑戰2元關口或更高位。短線止蝕位放在1.75元。

劉思明

投資版副主編