內房融信（3301）中期少賺54.09% 至9.08億元人民幣（下同），純利率僅7.8%，跌5.4個百分點，核心純利則按年少賺43.22%至11.1億元，每股盈利為0.53元，不派中期息。

上半年集團收益總額210.66億元，按年20.85%，毛利按年減50.63%至31.4億元，毛利率跌9個百分點至14.9%，主要是由於相較於2019年上半年，於2020年上半年交付不同物業組合。

上半年買地21幅，總建築面積為460.5萬平方米，權益後為209.5萬平方米，平均地價成本為每平方米8,550元。截至六月底，土地儲備的總建築面積為2800萬平方米，每平方米成本為7,767元，其中80%的土地位於中國一二線城市。

負債比率方面，自2019年底的70%回升至2020年中期的91%，截至六月底的現金及銀行結餘312.6億元，尚未償還借款，包括銀行借款、信託及其他借款、境內公司債券、優先票據及資產支持證券的加權平均實際利率6.67%，2019年底則為6.85%。

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講者：

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