香港中旅（0308）公布上半年業績，收入按年下滑74.3%至5.71億元，虧損5.26億元；去年同期則賺4.19億元

副總經理陶曉斌在電話會議上說，上半年收入受疫情大幅影響，但參考內部每個月的數據，從二月起收入有所增長，加上公司主要收入來源是中國，當地的疫情好轉，相信下半年業績會比上半年好。

另外，陶曉斌強調，集團在港公司並沒有裁員及放無薪假，表示「公司一直視員工是財富，雖然環境很困難，但管理層仍然帶著員工的仕途，盡力地做業務。」

主席及執行董事蔣洪稱，疫情對旅遊業的衝擊特別大，隨著近月國內疫情逐步受控，業務出現明顯復蘇趨勢，尤其是大城市周邊的綜合旅遊項目，以及適合親子遊的景點，復蘇至接近去年同期水平，惟遊客的心理仍未有完全放開，經由旅行社訂票的傳統旅遊方式恢復較少。

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